Анкара, , 11:55 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 23 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла на севере Ирака при поддержке авиации. Министерство обороны Турции, как отмечают журналисты, продолжит борьбу с курдскими повстанцами.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными как правило по отношению к ликвидированному противнику. Попавшиеся в плен или сдавшиеся добровольно отмечаются отдельно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестовали подозреваемого в убийстве дипломата Османа Козе