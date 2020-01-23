Кано, Нигерия, , 11:45 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари осудил убийство христианского лидера на севере Нигерии. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, преподобный Лаван Андими был похищен боевиками, предположительно принадлежащими к рядам исламистов, в начале января и впоследствии был убит.

В своем заявлении президент Нигерии назвал убийство преподобного Андими «намеренно провокационным».

В правозащитной организации «Amnesty International» также осудили этот акт, призвав власти сделать больше для спасения похищенных террористами группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам репортеров, убийство преподобного Андими является последним нападением исламистских боевиков в регионе, нацеленным на христиан.

В декабре джихадисты, присоединившиеся к группе «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выпустили видео, в котором утверждали, что они казнили 11 христиан на северо-востоке Нигерии.