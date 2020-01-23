Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростовской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, ещё три человека получили травмы. Среди пострадавших — ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 23 января.

Дорожная авария произошла на девятом километре трассы Шахты — Цимлянск. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля ВАЗ-2107. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажирка ВАЗа, пострадали водитель и двое пассажиров Lada, в том числе 13-летний ребёнок. Они доставлены в больницу», — уточнили в ведомстве.