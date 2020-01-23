Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Станция метро «Политехническая» на первой (красной) линии петербургского метрополитена закрыта для пассажиров на вход утром 23 января из-за попадания постороннего предмета на эскалатор. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

«В 11:25 ст. «Политехническая» закрыта на вход из-за попадания постороннего предмета в гребенку эскалатора», — говорится в сообщении.

Станция расположена рядом с Политехническим университетом, рядом также находятся жилые массивы.