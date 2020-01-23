Москва, , 11:27 — REGNUM В Москве неизвестные отправили сообщения о «минировании» четырёх вокзалов. Об этом 23 января сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили по Ленинградскому, Ярославскому, Казанскому и Курскому вокзалам. В настоящее время экстренные службы проверяют эту информацию и решают вопрос об эвакуации людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на 30 станциях московского метрополитена.

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