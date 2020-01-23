Киев, , 11:25 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива подрался в ресторане, расположенном на Крещатике, сообщило 22 января издание Strana.ua.

Противником Кивы оказался бывший кандидат в депутаты, причисляющий себя к участникам гражданской войны в Донбассе, Михаил Майман.

На опубликованной видеозаписи видно, что Кива первый наносит удар головой, после чего Майман отвечает.

После драки потерпевший написал заявление на Киву в Государственное бюро расследований (ГБР). По данным журналистов, именно ГБР будет заниматься расследованием данного дела.

Полиция возбудила дело по статье «Причинение лёгких телесных повреждений или средней тяжести народному депутату».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илья Кива пришёл на заседание Верховной рады Украины в маске персонажа кино и комиксов Джокера.

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