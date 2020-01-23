Уфа, , 11:29 — REGNUM Мужчину осудили в Башкирии за мошенничество на сайте знакомств. Об этом 23 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что в конце 2018 года 39-летний житель Нефтекамска зарегистрировался на сайте знакомств и разместил в профиле фотографию девушки, которую он не знал. От имени этой девушки мужчина пожаловался на тяжелое материальное положение жителю г. Баймак, с которым он начал вести переписку.

Желая помочь своей новой знакомой, потерпевший выслал мнимой девушке 34 тысячи рублей. Позже, на встречу с ним «девушка» не пришла и перестала выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ

Отмечается, что свою вину обвиняемый не признал.

В результате суд приговорил его к наказанию в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы в колонии строго режима. Кроме этого мужчина должен будет возместить причиненный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.

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