Абакан, , 11:24 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — завершена проверка по факту смерти мужчины в бассейне. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение о смерти 49-летнего мужчины в бассейне поступило следователям 8 января.

Проверка показала, что вечером 8 января житель Абакана пришёл в бассейн, где во время плавания почувствовал себя плохо. Посетитель и сотрудники оздоровительного комплекса вытащили мужчину из воды и перенесли в помещение.

Оперативно прибыла скорая помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался от сердечного заболевания. Следователь опросил врачей, родственников мужчины, сотрудников оздоровительного комплекса. Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти, связанную с имеющимся хроническим заболеванием.

Проверка завершена, признаков преступления не усматривается, сделали вывод в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в США 40 детей пострадали в результате утечки химикатов в бассейне.