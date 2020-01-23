Губкин, Белгородская область, , 11:18 — REGNUM Несчастный случай произошёл на АО «Комбинат КМАруда» в городе Губкин Белгородской области, сообщили 23 января в пресс-службе регионального управления МЧС. В камере штрека опрокинулся погрузчик, водитель погиб.

Сообщение о происшествии поступило к спасателям 22 января в 13:43. На глубине 71 м произошло падение погрузо-доставочной машины. На место происшествия были направлены два отделения военизированной горно-спасательной части. В результате несчастного случая погиб механизатор машины — мужчина 1979 года рождения.

Производственный процесс на комбинате не был приостановлен.