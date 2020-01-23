Уфа, , 11:08 — REGNUM Бывшего инспектора Росрыболовства в Башкирии обвиняют в фальсификации материалов об административном правонарушении. Об этом 23 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, чтобы улучшить показатели своей деятельности, в прошлом году обвиняемый составил пять фиктивных протоколов и постановлений об административной ответственности в отношении трех жителей Башкирии, в которых указал ложные сведения о несоблюдении местными жителями правил рыболовства.

Позже суд привлек некоторых граждан к ответственности за неуплату штрафов по фальсифицированным протоколам.

Помимо этого, отмечают в пресс-службе республиканской прокуратуры, весной прошлого года совершая объезд акватории Кармановского водохранилища обвиняемый нашел в сетях 277 раков, которых он попытался продать, вместо того, чтобы отпустить живность в водохранилище. При передачи раков покупателю обвиняемый был задержан стражами порядка. В результате водным биологическим ресурсам нанесен ущерб на сумму более 30 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренным ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Отмечается, что мужчина свою вину не признал. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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