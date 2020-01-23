Мадрид, , 11:04 — REGNUM Как минимум десять человек с 19 января стали жертвами непогоды со снегопадами, дождями и сильным ветром в Испании. Об этом 23 января сообщает газета El Mundo.

По данным журналистов, кроме десяти погибших, ещё четыре человека в настоящее время числятся пропавшими без вести и в их числе — гражданин Великобритании, которого ищут на Балеарских островах.

Помимо этого, сообщается ещё о десяти пострадавших в результате разгула стихий.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января более 200 тысяч человек в испанском автономном сообществе Арагон лишились электричества в результате аварии на линии электропередач, которая произошла из-за разыгравшейся на территории страны непогоды.