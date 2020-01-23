Тбилиси, , 11:02 — REGNUM В течение 2019 года на дорогах Грузии погиб 481 человек, а 7921 получили травмы разной степени тяжести. Данную информацию 22 января распространило МВД Грузии.

Согласно опубликованным данным, число погибших в 2019 году стало на 22% больше, чем годом ранее. При этом аварий стало меньше на 9,5%. Если в прошлом году их было 5839, то в 2018 — 6452. На 14% сократилось число пострадавших: с 9047 до 7921.

Напомним, в июне 2018 года председатель ассоциации транспорта и дорог Давид Месхишвили сказал, что Грузия находится на первом месте в Европе по количеству погибших в дорожных авариях. Его выводы были сделаны на основании данных 2017 года, когда на дорогах погибло 322 человека.