Кудымкар, Пермский край, , 10:52 — REGNUM В Кудымкаре Пермского края убиты двое детей в возрасте одного года и трех лет. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ.

По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать. После убийства она пыталась покончить с собственной жизнью. Сейчас женщина находится в больнице.

Информресурсы отмечают, что семья, где произошла трагедия, является многодетной. Когда мать душила младших детей, еще двое ребят были в школе.