Тверь, , 10:50 — REGNUM Обвиняемый в убийстве, совершённом в 2014 году, задержан в Тверской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 23 января.

По версии следствия, 2 апреля 2014 года в районе посёлка Гузятино Бологовского района Тверской области, в 200 метрах от железнодорожного переезда, в ходе конфликта со своим знакомым несколько раз выстрелил в него, в результате пострадавший получил ранения, от которых позже скончался в больнице. Преступник с места происшествия скрылся.

В ходе расследования убийства следователи отработали целый ряд версий, провели масштабную работу по восстановлению подробностей преступлений. В результате следствию далось установить подозреваемого, получить доказательства его вины. Фигуранту дела было предъявлено обвинение заочно, суд поддержал ходатайство следствия и вынес решение об аресте обвиняемого. Он был объявлен в международный розыск.

21 января сотрудники полиции установили местонахождение обвиняемого, его задержали и доставили к следователю. Мужчина на допросе частично признал свою вину.