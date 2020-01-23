Омск, , 10:45 — REGNUM Житель Омской области подозревается в развращении своих дочерей, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР.

Уголовное дело в отношении 36-летнего сельчанина возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих дочерей — 11-летней и 10-летней.

О произошедшем девочки рассказали в школе. В январе директор школы написал заявление в правоохранительные органы.

По данным ведомства, всего в семье три девочки. Отец воспитывал их один, так как мать лишена родительских прав. Детей поместили в социально-реабилитационный центр.

Жителя Омской области задержали. Проводятся следственные действия.

Также в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц органов, обязанных контролировать условия жизни и воспитания детей в неблагополучных семьях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске будут судить фотографа, развращавшего детей.