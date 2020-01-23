Мурино, Ленинградская область, , 10:44 — REGNUM Злоумышленник проник в квартиру со спящими девушками в городе Мурино под Петербургом, а когда хозяйки проснулись, попытался отшутиться и скрылся с награбленным. Об этом преступлении сообщили 23 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Станное ограбление произошло в среду, 22 января, утром в одной из квартир-студий дома на Воронцовском бульваре в Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области. В квартиру, которую арендуют две 18-летние подружки, около 09:30 проник неизвестный мужчина.

Как позже расскажут пострадавшие, они только проснулись и заметили, что в комнате стоит неизвестный мужчина, который начал отшучиваться и ушел. Через несколько минут после его ухода, хозяйка обнаружила отсутствие принадлежащего ей мобильного телефона, также исчезли принадлежащие подруге планшет и фотоаппарат.

«Девушка уточнила что дверь квартиры на ключ была не заперта», — отметили в полиции.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.