Сидней, Австралия, , 10:34 — REGNUM Три человека погибли в результате крушения военно-транспортного самолёта С-130 Hercules, который занимался тушением лесных пожаров в австралийском юго-восточном штате Новый Южный Уэлльс. Об этом 23 января сообщает издание The Sydney Morning Herald.

По информации журналистов издания, обломки самолет С-130 обнаружили неподалеку от города Кума. При этом уточняется, что все трое погибших являлись гражданами США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональная сельская пожарная служба юго-восточного австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщила о потере связи с авиатанкером, который занимался тушением лесных пожаров.