Москва, , 10:14 — REGNUM Два человека получили ранения во время стрельбы в гостинице в Москве, устроенной неизвестными. Об этом 23 января сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

«Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно травматического оружия», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также уточняется, что сообщение об инциденте с огнестрельным ранением в гостинице по улице Керченской 1А стр. 3 было получено в 23:14 мск.

В результате произошедшего в больницу доставили двоих мужчин. Одного с огнестрельным ранением в области левого ребра и ушибленной раной скуловой кости, другого — с огнестрельным ранением брюшной полости.

Полиция проводит проверку данного факта.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января неизвестный стал стрелять по людям на улицах американского города Сиэтл. На данный момент известно, что в результате стрельбы погиб один человек, еще семеро получили ранения. Преступнику удалось скрыться с места преступления.