Кабул, , 10:12 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили офицера разведки Афганистана в провинции Гильменд, об этом 23 января сообщает Associated Press.

По данным журналистов, сотрудник правоохранительных органов попал в засаду, когда поздно вечером возвращался домой. Также ранение получил еще один представитель спецслужб, ему оказывается вся необходимая помощь.

Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже взяли на себя ответственность за совершенное злодеяние.

Напомним, в последние месяцы боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активные переговоры с США о возможном заключении мира. Подобные преступления затрудняют диалог, загоняя его в тупик.