Соледар, ДНР, 23 января 2020, 10:10 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 193 единицы боеприпасов, сообщили 23 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты и снайперское оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 23 мины калибра 82 мм, а также использовали гранатомёты РПГ и СПГ.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили 26 мин калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёт РПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты им. Изотова), Доломитное, Веселое, Донецк (терминал аэропорта, «Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Новая Таврия, Красноармейское, Ленинское, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей ДНР, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 января украинские силовики открыли миномётный огонь по населённому пункту Коминтерново на юге ДНР.

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