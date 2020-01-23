Соледар, ДНР, 23 января 2020, 10:10 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 193 единицы боеприпасов, сообщили 23 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении ВСУ применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты и снайперское оружие.
На донецком направлении украинские силовики выпустили 23 мины калибра 82 мм, а также использовали гранатомёты РПГ и СПГ.
На мариупольском направлении ВСУ выпустили 26 мин калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёт РПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Жертв среди мирных жителей ДНР, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 января украинские силовики открыли миномётный огонь по населённому пункту Коминтерново на юге ДНР.
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