Москва, , 10:12 — REGNUM Сетевой ресурс, откуда поступали тысячи сообщений о «минировании» объектов в России, заблокирован. Это зарегистрированный в Нидерландах сайт, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Посредством сайта Startmail.com с конца 2019 года рассылались сообщения о возможных взрывах в российских школах, больницах, судах, торговых центрах и на других объектах. Зафиксировано более 17 тыс. таких сообщений.

«Все угрозы носили ложный характер», — отметили в ФСБ.

В соответствии с законодательством РФ, доступ к названному ресурсу заблокирован с 23 января 2020 года.