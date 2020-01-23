Нижний Новгород, , 09:52 — REGNUM Из-за аварии на коммунальном коллекторе, которую планировалось ликвидировать в течение 12 часов, Автозаводский район Нижнего Новгорода остается без водоснабжения с 18:30 мск 22 января. Население района составляет около 294 тыс. человек.

До настоящего момента на месте аварии специалисты ООО «Заводские сети» обнаружили дефект и ведут его устранение, сообщили ИА REGNUM в мэрии. Уточняется, что параллельно ведутся работы по подготовке сетей к подаче воды. После завершения работ потребуется около часа, чтобы вода дошла до всех потребителей.

В социальных сетях жители Автозавода пишут, что получили смс-сообщения об отмене первой смены в ряде автозаводских школ. Детские сады, по данным пользователей, работают в обычном режиме.

Подвоз питьевой воды производится в 10 точках на территории района. При этом в магазинах питьевая вода закончилась, ее раскупили еще накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв канализационного коллектора «Заводских сетей» произошел вечером 22 января. По данным регионального управления МЧС, сточными водами было затоплено 40 участков СНТ «Красный кожевенник». Общая площадь затопленных участков, по предварительным оценкам, составляет около 1 тыс. кв. метров. Региональное управление МЧС переведено в режим функционирования «повышенная готовность».

Для устранения аварии было принято решение об отключении воды в Автозаводском районе. В мэрии сообщали, что социальные учреждения сделали суточный запас воды и продолжать работать в штатном режиме.

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