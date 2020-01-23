Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии рекомендовали гражданам при посещении Китая воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам руководителя управления Сергея Ханхареева, ситуация по коронавирусной инфекции в КНР вызывает особую настороженность. Для недопущения завоза вируса на территории республики во всех пограничных пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль. Всем прибывающим из Китая людям проводится обязательная термометрия тела.

Кроме того, в Бурятии обсудили вопрос особенностей лечения нового типа коронавирусной инфекции, готовность медицинских учреждений к противоэпидемическим мероприятиям при выявлении больного с подозрением на инфекцию.

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