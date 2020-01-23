Тольятти, Самарская область, , 09:55 — REGNUM Двух бывших сотрудников транспортной полиции обвиняют в фальсификации материалов уголовного дела в Самарской области. Об этом 23 января сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в июле 2018 года в Тольятти обвиняемые потребовали от гражданина, который ранее был замечен в употреблении наркотиков, признаться в хранении марихуаны. В случае его несогласия они пригрозили ему физическим насилием и фальсификацией в отношении него более тяжкого преступления, считают следователи.

Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности транспортной полиции. После того, как был установлен факт инсценировки, уголовное дело в отношении мужчины было прекращено. За ним признано право на реабилитацию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые уволены со службы.

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