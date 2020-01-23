Владикавказ, , 09:39 — REGNUM Автомобиль депутата парламента Северной Осетии Ахсарбека Гулаева («Единая Россия») обстреляли неизвестные. Об этом сообщает 23 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл во Владикавказе возле дома парламентария. В автомобиле никого не было, пострадавших нет. Правоохранительные органы пока не сообщали о произошедшем.

59-летний Ахсарбек Гулаев входит в комитет по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям парламента региона.