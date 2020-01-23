Тоджинский район, Тува, , 09:38 — REGNUM В Туве завершился суд над 37-летней жительницей Тоджинского района, которую обвиняли в убийстве сожителя. Подробности дела сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошёл вечером 21 августа 2019 года, когда сожители поссорились из-за ревности. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил женщину по лицу, после чего бросил годовалого сына на пол. В ответ обвиняемая «из-за возникших личных неприязненных отношений» ударила сожителя ножом, в результате чего тот скончался.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — заключили в СКР.

Читайте также: Жителя Тувы с особой жестокостью убили на глазах жены и дочери