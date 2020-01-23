Шарыповский р-н, , 09:37 — REGNUM В Шарыповском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства пожара, при котором погибла семья с маленьким ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Информация о гибели супругов и их годовалого ребёнка поступила в следственные органы 23 января. Трагедия произошла в посёлке Дубинино. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, в квартире на пятом этаже жилого дома утром 23 января возник пожар, соседи вызвали спасателей. Пожарные обнаружили тела 25-летних супругов и их ребёнка с признаками отравления угарным газом.

Как уточнили в ведомстве, предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в телевизоре. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи из загоревшегося дома эвакуировали 30 человек, одного спасли.