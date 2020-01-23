Ванино, Хабаровский край, , 09:41 — REGNUM На железнодорожной станции Токи Ванинского района Хабаровского края произошел разлив опасного груза — около 60 тонн нефтяного топлива из цистерны, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Ванинская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП. Для очистки почвы, по данным специалистов, уйдет не меньше месяца. Состав с цистернами шел со станции Дземги Комсомольского района Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в главную нерестовую базу реки Амур вылили сотни тонн мазута. Площадь загрязнения составила не менее 17 кв.км.