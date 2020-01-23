Киев, , 09:34 — REGNUM Более 40 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины участвовали в тушении пожара в магазине мебели на окраине Киева, сообщила 23 января пресс-служба ГСЧС.

Пожар площадью 600 кв. метров охватил магазин на территории «Мебельного городка», расположенного в Петропавловской Борщаговке.

Огонь тушили в течение трёх часов при помощи десяти единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсоне неизвестные сожгли офис партии журналиста Анатолия Шария.

Читайте также: На Украине сожгли офис партии Шария