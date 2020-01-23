Нур-Султан, , 09:29 — REGNUM В ночь с 22 на 23 января в Нур-Султане из-за непогоды произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, сообщили 23 января в пресс-службе департамента полиции города.

Полиция столицы Казахстана призвала жителей Нур-Султана отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного. Водителей также просят не оставлять автотранспорт на проезжей части и не создавать помех для уборочной техники.

В полиции отметили, что из-за непогоды закрыты некоторые улицы города. Кроме того, для оказания содействия населению поднят весь личный состав департамента полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в международном аэропорту Нур-Султана задерживается 32 авиарейса. Кроме того, управление образования города отменило занятия в школах и колледжах для студентов 1−2 курсов.

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