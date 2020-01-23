Шебалинский район, , 09:26 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай завершился процесс над 30-летним местным жителем, которого обвиняли в грабеже. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Утром 11 августа 2019 года, будучи в пьяном состоянии обвиняемый увидел идущую по улице женщину.

«С целью совершения грабежа, из корыстных побуждений, злоумышленник догнал потерпевшую и, применяя физическую силу и насилие не опасное для жизни и здоровья, выхватил у женщины сумку, в которой находились личные вещи, банковские карты и документы последней, после чего злоумышленник с похищенным с места происшествия скрылся», — отметили в СКР.

Грабителя не остановило то, что в ходе борьбы женщина сказала, что является сотрудником полиции. Оказалось к тому же, что ранее мужчина был судим.

В результате суд признал его виновным виновным, и с учётом непогашенной судимости приговорил его к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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