Санкт-Петербург, , 09:23 — REGNUM Курьезный инцидент произошел на Невском проспекте Петербурга, где открыта выставка картин свободных художников, хорошо известная жителям и гостям города. Здесь вор-гастролёр похитил картину пожилого художника. Однако скрыться с добычей ему не удалось — во время бегства злоумышленник сломал ногу и был задержан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел поздно вечером 21 января у дома 32/34 по Невскому проспекту.

Толкнув 60-летнего художника, преступник открыто похитил со стенда картину «Золотая осень» стоимостью 25 тыс. рублей, но при попытке скрыться упал и сломал ногу.

Прибывшие полицейские задержали злоумышленника. Им оказался житель Иркутской области, 1992 года рождения.

«Мужчина после оказания медицинской помощи был доставлен в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенное изъято. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — уточнили в Главке МВД.