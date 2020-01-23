Южно-Сахалинск, , 09:12 — REGNUM Заочного ареста крупного сахалинского рыбопромышленника Олега Кана потребовал СК РФ, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Ареста известного предпринимателя требуют в рамках расследования убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке.

«В ходе расследования установлено, что организатором убийства является сахалинский предприниматель Олег Кан. Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в федеральный розыск», — говорится в официальном сообщении СК РФ.

Также сообщается, что ранее пособник этого преступления Дмитрий Поляков в 2011 году был осужден к лишению свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года рыбаки Дальнего Востока собрались на экстренный совет в Москве. Поводом послужила беспрецедентная атака на отрасль на федеральных телеканалах. Создатели «разоблачительных» фильмов ссылались в своих «расследованиях» на ФСБ РФ. Однако спецслужба в ответе на официальный запрос федерального рыбацкого портала Фишньюс ответила, что не располагает подобными данными и ничего телевизионщикам не давала.

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