Уфа, , 09:04 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности 13-летних девочек. Об этом 22 января сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в январе текущего года, обвиняемый 37-летний житель г. Туймазы на улице города Октябрьского совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. После обращения родителей несовершеннолетней в полицию, подозреваемый был задержан по горячим следам.

В ходе следствия сотрудники следственного комитета проверили причастность данного гражданина к подобным преступлениям. Следователи установили, что он может быть причастен к ранее совершенному преступлению, которое произошло в отношении другой 13-летний девочки в мае прошлого года в одном из подъездов Октябрьского.

Отмечается, что потерпевшие опознали обвиняемого.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135.

Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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