Благовещенск, , 08:53 — REGNUM В Благовещенске в течение дня в дорожно-транспортные происшествия попали сразу два пожарных автомобиля, спешивших на тушение пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском ГИБДД.

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В первом случае водитель пожарной автоцистерны, уклоняясь от встречи с пешеходом, допустил столкновение с легковым автомобилем. Стоит отметить, что девушка-пешеход переходила дорогу в наушниках, внимание обстановке на дороге не уделяла, а на предупредительный сигнал пожарного автомобиля не реагировала. В результате ДТП люди не пострадали.

Во втором случае, который также произошёл с пожарной автоцистерной, тяжёлый автомобиль, спешивший на вызов, занесло на ледяной дороге на повороте, и он снёс столб освещения. ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии перевернулась пожарная машина, несколько человек пострадали.