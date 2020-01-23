Горно-Алтайск, , 08:48 — REGNUM На территории Республики Алтай вновь объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в Горно-Алтайском гидрометцентре, большую часть дня 23 января и сутки 24 января здесь усилится ветер до 15−20 м/с, по высокогорью — до 30−32 м/с.

В связи с этим в Главном управлении МЧС по региону призвали граждан соблюдать меры безопасности. Спасатели предупредили о возможности падения деревьев и слабозакреплённых конструкций, обрывов линий электропередач и т.д.

«При усилении ветра по возможности переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — напомнили в ведомстве.

Напомним, ранее непогода прошлась по территории соседнего Алтайского края. Как сообщало ИА REGNUM, там сильный ветер сопровождается сильными осадками и гололёдными явлениями.

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