Анкара, , 08:44 — REGNUM Представители агентства по чрезвычайным ситуациям Турции заявили о новом землетрясении в стране. Об этом 23 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным специалистов, толчки были зафиксированы в столице государства, городе Анкара. Их мощность составила 4,5 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 13 км.

Представительство губернатора Анкары объявило, что в результате действия стихии никто не пострадал, об ущербе причиненном объектам инфраструктуры также не сообщалось.

Напомним, ранее в Турции сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 балла, произошедшее между городами Кыркагач и Акхисар в провинции Маниса. Сообщений о жертвах также не поступало.

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