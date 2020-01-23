Рига, , 08:40 — REGNUM В третьей декаде января латвийские орнитологи зафиксировали первые возвращения перелётных птиц в Латвию, пишет портал tvnet.lv.

В Айзпутском районе орнитолог Дмитрий Бойко наблюдал небольшую стаю из 2 взрослых и 4 молодых птиц. Это были лебеди. Вместе с немецкими коллегами учёный установил, что это были первые 6 птиц возвратившиеся с зимовки в этом году.

Из-за необычно тёплой зимы в этом году на зимовье в Латвии осталось более 1000 лебедей. Среди них, как местные, так и птицы, чей ареал обитания находится дальше на севере. Учёные не исключают, если в феврале ударят морозы, птицы вновь улетят вглубь Европы. Если же погода останется такой же теплой, то следом за лебедями, возможно ещё и в этом месяце, или феврале, стоит ожидать журавлей и цапель.