Петропавловск-Камчатский, , 08:40 — REGNUM На Камчатке в течение 2019 года у посетителей судов изъяли тысячи опасных предметов, которые граждане пытались пронести в залы заседаний. В числе изъятых предметов — электрошокеры и взрывчатка, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе судебных приставов региона.

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Всего в течение 2019 года приставы изъяли у посетителей судов 4895 запрещенных предметов. Эта цифра более, чем в два раза превышает статистику 2018 года. Все изъятые предметы могли быть использованы как средства нападения. В числе трофеев — газовое и травматическое оружие, холодное оружие, электрошоковые устройства, отвертки, вязальные спицы, пилы и ножницы.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Хабаровска, чтобы спасти возлюбленного от суда за сбыт наркотиков в крупном размере, сделала ложное сообщение о минировании суда. Но ей не повезло, причем трижды: суд над ее возлюбленным перенесли в другой район Хабаровска, где ему был вынесен приговор в виде 6 лет лишения свободы, саму же лже-террористку вычислили и поймали. Суд назначил ей штраф в 300 тыс. рублей.