Самара, , 08:42 — REGNUM Деблокировать водителя пришлось спасателям после дорожного происшествия на трассе в Самарской области. Об этом 22 января сообщает пресс-служба областной Поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, 22 января на автодороге рядом с селом Нижнее Санчелеево столкнулись встречные автомобили «Лада Гранта».

Отмечается, что спасателям пришлось применить гидравлический инструмент, чтобы достать из одного из автомобилей пострадавшего водителя, который был позже госпитализирован.

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