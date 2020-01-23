Абьей, , 08:39 — REGNUM Подозреваемые в причастности к арабоязычному кочевому сообществу «Миссерия» атаковали село вблизи спорного города Абьей в Южном Судане, подожгли несколько домов и убили по меньшей мере 29 человек. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение местных властей.

По информации журналистов агентства, еще 18 человек получили ранения. Как отмечают сотрудники СМИ, в районе города Абьей проживает этнос динка-нгок, являющийся частью крупнейшей этнической группы Южного Судана, динка.

«Миссерия», арабоязычные кочевники из Судана, которые регулярно перемещаются через границу двух стран, перегоняя скот на более зеленые пастбища в Южном Судане, передают репортеры.

По их словам, в регион введены миротворческие силы Организации Объединенных Наций, поскольку обеим странам еще предстоит согласовать статус района Абьей.

Спорный район имеет запасы нефти. Традиционно заселяющие территорию динка-нгок выступают за присоединение к Южному Судану, а кочевники «Миссерия» призывают к переходу в состав Судана.