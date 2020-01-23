Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM В Бурятии закрыто уголовное дело в отношении руководителя агентства лесного хозяйства республики Александра Мартынова. Чиновника обвиняли в превышении своих полномочий при передаче в аренду компании лесного участка в 47,7 гектаров в Центральной экологической зоне Байкала.

Как сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на Следственное управление СКР по региону, специалисты изучили существующую нормативную базу, согласно которой часть законов действительно запрещают сплошные рубки леса в экологической зоне.

«Но в тоже время имеется блок ещё одних нормативно-правовых актов, разрешающий отдельные виды деятельности», — отметили в ведомстве.

В результате из-за «коллизии законов» уголовное преследование против Александра Мартынова было прекращено.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, компания, которой передали участок, успела вырубить почти треть лесных насаждений. Причинённый лесному фонду ущерб превысил 11,5 млн рублей, также был нанесён невосполнимый вред уникальной экосистеме озера Байкал.

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