Кано, Нигерия, , 08:31 — REGNUM Власти штата Кано на севере Нигерии подтвердили вспышку лихорадки Ласса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, к настоящему моменту четыре человека скончались от вспышки, в том числе два медицинских работника, которые провели операцию инфицированному пациенту.

Уполномоченный по вопросам здравоохранения штата Кано Амину Цаньява сообщил, что 292 человека были помещены на карантин и проходят лечение.

Лихорадка Ласса — это острое вирусное геморрагическое заболевание, которое обычно передается через пищу или предметы домашнего обихода, загрязненные мочой или фекалиями инфицированных крыс Mastomys.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь является эндемической среди популяции грызунов в некоторых частях Западной Африки, и в настоящее время лицензированной вакцины против лихорадки Ласса не существует.