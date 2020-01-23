Самара, , 08:28 — REGNUM Станцию метро «Победа» ремонтируют в Самаре. Об этом 22 января сообщила пресс-служба Самарского метрополитена в социальной сети.

По сообщению пресс-службы метро, плановые работы по герметизации швов перекрытий на станции будут проходить до 15 февраля текущего года.

Отмечается, что ремонтные работы проходят в ночное время, после закрытия станции.

Напомним, что местные жители попросили чиновников обратить внимание на состояние этой станции, поскольку, по их мнению, на станции течет потолок, а от надписи отваливаются буквы.

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