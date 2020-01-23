Херсон, Украина, , 08:24 — REGNUM В Херсоне неизвестные подожгли офис партии Шария, заявил популярный украинский блогер и журналист Анатолий Шарий 23 января на своём YouTube-канале.

В Telegram-канале он опубликовал объявление о награде в размере 50 тыс. гривен или около $2 тыс. за видео с камер, на котором чётко видны злоумышленники, и 100 тыс. гривен (примерно $4 тыс.) за подтверждённую информацию об исполнителях данного преступления.

Шарий отметил, что офис располагался в жилом доме, и только своевременный приезд пожарных позволил избежать трагедии.

Журналист добавил, что с большой долей вероятности знает, кто является организатором поджога.

«Удивительно, что за несколько часов до данного преступления на экономическом форуме президент Украины рассказывал о необходимости инвестиций в Украину. Я прямо-таки вижу очередь инвесторов, готовых вложиться в Херсон», — иронизирует Шарий.

Блогер подчеркнул, что виновные будут найдены и наказаны законными методами, а его политсила проследит за работой полиции, а также за реакцией Службы безопасности Украины (СБУ) на данное событие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской области произошёл пожар на складе автомобильных запчастей. Площадь возгорания составила 400 кв. метров.

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