Амстердам, , 08:19 — REGNUM Мужчина, который 21 января после осады полицией в г. Росмален нанёс себе тяжёлое ранение, скончался вечером 22 января. Об этом сообщил его адвокат.

Мужчина забаррикадировался в своей квартире, когда за ним пришли полицейские. По словам пресс-секретаря полиции, когда полицейские вошли в квартиру, он нанёс себе ранения. После этого он был доставлен в больницу на карете скорой помощи.

21 января мужчина был осуждён к 15 годам тюремного заключения за убийство своего дяди. По словам представителя полиции, он открыл огонь по полицейским, когда те пришли забрать его в тюрьму.