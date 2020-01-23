Амстердам, , 08:14 — REGNUM 29 учреждений и предприятий в Нидерландах сообщили об обнаружении возможных уязвимостей в своих компьютерных сетях. Уязвимости стали следствием нарушения в системе безопасности системы Citrix. Впрочем, обнаружение уязвимости не означает, что учреждение действительно подверглось хакерской атаке.

В декабре в системе безопасности Citrix была обнаружена уязвимость, которая могла позволить хакерам получить доступ к корпоративным компьютерным сетям. После этого ряд организаций и муниципалитетов в Нидерландах приняли решение о временном отключении Citrix.

Решение Citrix Receiver, давшее сбой, предоставляет организациям удалённые рабочие столы.