Монреаль, Канада, , 08:11 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции сожалеет о происшествии с французскими туристами на озере Сен-Жан в Квебеке (Канада), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы с грустью узнали о группе из восьми французских туристов в сопровождении канадского гида, которые на снегоходах провалились под лед на озере Сен-Жан в Квебеке 21 января 2020 года», — говорится в заявлении МИД Франции.

Посольство Франции в Оттаве и генеральное консульство в Квебеке полностью мобилизованы. Они находятся в тесном контакте с местными властями.

Известно, что троим туристам удалось спастись, и еще пять человек числятся пропавшими без вести.

Франция выражает свои соболезнования семье погибшего гида из Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился в Алжир, чтобы встретиться с президентом Абдельмаджидом Теббуном.

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