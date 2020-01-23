Уфа, , 08:09 — REGNUM Кафе, расположенное в жилом доме, горело в Уфе. Об этом 23 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в кафе по ул. Карла Маркса, 25 поступило на пульт спасателям в полночь 23 января.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит кухня площадью шесть кв. метров.

Спасатели эвакуировали со второго этажа жилого дома 13 человек, в том числе одного ребенка. Отмечается, что пожар был ликвидирован в течение 15 минут. Пострадавших нет. Огонь повредил имущество на площади пять кв. метров.

В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причину пожара.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС: в результате пожара в столице пострадали двое