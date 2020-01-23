Окленд, Новая Зеландия, , 07:58 — REGNUM Полиция Новой Зеландии заявила об увеличении до 20 человек числа погибших при извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом 23 января сообщается на официальном сайте полиции.

«Главный коронер подтвердил гибель двух пропавших человек, которые, как предполагается, могли погибнуть во время извержения вулкана на Уайт-Айленде», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января полиция сообщала, что жертвами извержения вулкана стали 18 человек. 16 из них умерли в Новой Зеландии и два человека — в Австралии.

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, в то время, как на острове находились 47 человек. 24 декабря полиция Новой Зеландии прекратила поиски тел двух погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд.

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